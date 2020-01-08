كالتشيو ميركاتو: أستون فيلا يسعى لضم حارس ميلان

يواصل أستون فيلا الإنجليزي سعيه لتعويض انتهاء موسم حارسه توم هيتون الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

ويسعى النادي الإنجليزي وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي لإنهاء تجربة الحارس الإسباني بيبي رينا في إيطاليا وضمه لحماية عرين الفيلانز لمدة 6 أشهر.

رينا لعب لنابولي لمدة 4 مواسم ولميلان لمدة موسم ونصف، ودخل وكيله في مفاوضات مع النادي الإنجليزي للتوقيع على عقد يمتد لـ 6 أشهر يتم تجديدها لموسم آخر حال بقي الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويجلس رينا على مقاعد بدلاء ميلان للحارس الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما، إذ خاض صاحب الـ 37 عاما مباراة واحدة الموسم الجاري.

وسبق لرينا أن ارتدى قميص ليفربول الإنجليزي لمدة 8 مواسم وكذلك لعب لبايرن ميونيخ الألماني موسم 2014-15.

وكانت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية قد أشارت سابقا إلى وجود اهتمام من أستون فيلا بضم الحارس الإنجليزي جو هارت.

اهتمام أستون فيلا بتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي لم يتوقف عند الحارس الإسباني من صفوف ميلان بل ظهر اسم المهاجم البولندي شيشتوف بيونتيك أيضا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أستون فيلا أبدى بالفعل اهتمامه بضم المهاجم البولندي لفريق ميلان خلال شهر يناير الجاري.

تأتي رغبة أستون فيلا في ضم بيونتك بعدما عاد زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان قبل أيام، ما جعل الصحافة الإيطالية تزعم أن المهاجم البولندي يرغب في الرحيل عن فريقه.

وتعرض أستون فيلا لضربة قوية بعدما تعرض مهاجمه الأساسي ويسلي والحارس توم هيتون أثناء مواجهة بيرنلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وضم الفيلانز أول صفقاته الشتوية قبل ساعات بالتعاقد مع داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي وليستر سيتي السابق.

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