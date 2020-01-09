كامل أبو علي: رونالدو وعدني بزيارة مصر في الصيف.. أشكر شركة استادات على دعم الحفل

الخميس، 09 يناير 2020 - 11:18

كتب : بسام أبو بكر

رونالدو - يوفنتوس

توجه كامل أبو علي رئيس مجموعة الفنادق المنظمة لحفل الأفضل في إفريقيا بالشكر لشركة استادات على الدعم لخروج الحفل بذلك الشكل وتحدث عن وعد كريستيانو رونالدو له بزيارة مصر في الصيف.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال أبو علي في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار: "كان هناك تعاون ودعم من الجميع لإنجاح الحفل من المحافظ ومدير أمن المطار ووزارة السياحة وغيرهم".

وأضاف "أشكر أيضا شركة استادات على الدعم لخروج الحفل بهذا الشكل، كل ذلك أقيم بأيدي مصرية بنسبة 100%".

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وعن وجود عائلة كريستيانو رونالدو في الحفل كشف أبو علي "رونالدو وعدني أن يزورنا هذا الصيف، وأيضا أرسين فينجر أبلغني بالقدوم هذا الصيف مع عائلته".

وأوضح "أعتقد أننا سنشهد زيارة أكبر عدد من النجوم العالميين الفترة المقبلة وهذه خطوة ستكون رائعة للترويج للسياحة".

وعن تفاصيل طلب تنظيم حفل "فيفا" للأفضل في العالم قال: "أبلغت جياني إنفانتينو أن أمنيتي هي تنظيم حفل أفضل لاعب في العالم وقلت له أحلم بما تشاء وأنا سأحققه لك".

وأضاف "إنفانتيو وعدني بمناقشة الأمر والرد خلال الشهر المقبل".

وأوضح أبو علي "حصلت على إذن ماني بأن يكون الجناح الذي جلس فيه باسمه ووافق وأبلغني مازحا رغبته في القدوم مجددا للجلوس هنا في أي وقت".

وعن التواصل مع محمد صلاح للقدوم كشف"عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري تواصل معه من أجل القدوم لكن لا أعلم ما تم في المكالمة بينهما".

وشدد "لا أريد تجاوز حدودي، ويجب ألا ننسى أن محمد صلاح ساهم في الترويج للسياحة المصرية من قبل وله دور كبير في رفع اسم مصر دوليا".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن إنشاء استاد في تلك المنطقة الرائعة سيعود بالنفع على مصر من حيث الرياضة والسياحة".

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