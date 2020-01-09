أحمد غانم: هناك مبالغة في وصف تدخلات طارق حامد.. فتحي ووليد سليمان يلعبان بنفس الطريقة

الخميس، 09 يناير 2020 - 15:11

كتب : FilGoal

طارق حامد

يرى أحمد غانم سلطان نجم الزمالك الأسبق أن هناك مبالغات في وصف تدخلات طارق حامد على اللاعبين مشددا أنه لا يقصد أبدا أذية أي لاعب.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشاد غانم بأداء طارق حامد الفترة الأخيرة ودخوله في قائمة أفضل 3 لاعبين داخل القارة الإفريقية.

وقال أحمد غانم في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "طارق صنع تاريخ بنفسه عن طريق جهده وتعبه ومؤثر جدا مع الزمالك، ويستحق ترشحه ضمن أفضل 3 لاعبين داخل القارة".

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وشدد "حاليا غياب طارق حامد يؤثر بقوة على الزمالك بخلاف أي لاعب أخر في الفريق".

وأضاف أحمد غانم "هناك مبالغات كبيرة عن خشونة طارق حامد، هناك آخرون يلعبون بنفس الطريقة سواء مصريين أو أوروبيين".

وتابع غانم "طارق حامد يلعب بروح قوية، هناك أحمد فتحي ووليد سليمان يلعبان بنفس الطريقة وهذه روح ولكن لا يوجد أذى".

وتحدث عن مثال أجنبي قائلا: "لديك كاسيميرو أيضا يلعب بتلك الطريقة ويفعل 30 خطأ في دقيقتين فقط، هذا المركز يحتاج لتدخلات كثيرة عكس أي مركز".

وأتم غانم تصريحاته "أرى أن ما يقال عن طارق مبالغ فيه، وهو لاعب غير مؤذي أذكر لي اسم لاعب تعرض للأذى بسببه".

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