الأهلي: علي معلول نسر 2019

الخميس، 09 يناير 2020 - 15:40

كتب : FilGoal

علي معلول - نادي مصر - الأهلي

توج التونسي علي معلول ظهير الأهلي بجائزة نسر عام 2019 من قبل ناديه.

الأهلي يختار أفضل لاعبيه كل شهر، حتى انتهى العام وجاء الدور على اختيار الأفضل طوال العام.

وأفاد الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس: "نقدم لكم نسر عام 2019 هو لاعبنا علي معلول.. تهانينا لك".

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الدولي التونسي شارك في 41 مباراة طوال العام المنصرم وسجل خلالها 11 هدفا وصنع 13.

ويتمنى علي معلول مدافع الأهلي أن يحقق الكثير من الألقاب مع فريقه خلال عام 2020.

وقال معلول الأسبوع الماضي حين احتفل بعيد ميلاده رقم 30 "ألعب في الأهلي منذ 3 مواسم ونصف وفي العام الجديد أريد تحقيق كل البطولات التي نشارك فيها".

وواصل "أي لاعب ينتمي للأهلي يشعر أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية معه وهذا ما أتمناه مع تحقيق لقب إفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ فترة".

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