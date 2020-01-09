بعثة الأهلي تغادر هراري صباح الجمعة.. جلسات علاجية لمروان محسن

تغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي صباح غد الجمعة متجهة إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن لقاء الأهلي وبلاتينوم عصر السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على بلاتينوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسبق سمير عدلي المدير الإداري بالأهلي بعثة الفريق صباح اليوم الخميس للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بفندق الإقامة وخوض المران الرئيسي على الملعب الذي يستضيف اللقاء.

وتستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة خلال رحلتها من هراري إلى بولاوايو ومقرر لها أن تصل في العاشرة من صباح الجمعة.

وعلى جانب آخر يخضع مروان محسن مهاجم الفريق لجلسات علاجية بصفة يومية في وجه القدم على إثر إصابته بكدمة قوية خلال مواجهة نادي مصر الأخيرة في الدوري.

وكشف خالد محمود طبيب الفريق أن مروان محسن قد تحسنت حالته وزال جزء كبير من الورم.

ويخضع مروان لفحص طبي جديد للوقوف على حالته ومدى إمكانية لحاقة بمباراة فريقه أمام بلاتينوم.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف خطوة كبرى نحو تطبيق VAR

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

مدافع الزمالك قد يغيب ضد زيسكو

عرض تونسي جديد لجيرالدو

الزمالك: هناك حملة منظمة ضدنا والدليل ما تردد عن ساسي