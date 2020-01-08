أمير مرتضى: ما تردد حول ساسي من خيال البعض.. هناك حملة منظمة ضد الزمالك

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، تعجبه مما وصفه بالشائعات التي ترددت حول هروب فرجاني ساسي لاعب الفريق.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى في تصريحات رسمية: "ما حدث، وتلك الأنباء غير الصحيحة، تؤكد أن هناك حملة منظمة ضد نادي الزمالك".

وأضاف أمير "عودة فرجاني في موعده وانتظامه الآن في التدريبات يؤكد أن ما تردد كان من خيال البعض، حينما قرر ساسي السفر الى تونس حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بجانب الحصول على إذن من إدارة الكرة وبعد أن أنهى إجازته عاد مباشرة إلى القاهرة للانتظام مع الزمالك في التدريبات والمباريات".

وأكمل موجها رسالة "لمن يتحدثون عن مساعي ساسي للرحيل عن الزمالك، تواجد اللاعب في التدريبات حاليا هو أبلغ رد على الشائعات التي أكدت رحيله عن الفريق".

واستمر أمير "ساسي كان موقوفا في مباراة طنطا الأخيرة بالدوري الممتاز، ووجدت إدارة النادي أنه هناك رغبة منه في السفر للاطمئنان على أسرته، ثم عاد اللاعب وانتظم في التدريبات".

وأتم ساسي متواجد مع الفريق ومستعد لمباراة زيسكو المقبلة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل، وفي حالة تركيز كبيرة".

فرجاني ساسي انضم للزمالك مطلع الموسم الماضي من النصر السعودي.

وبالقميص الأبيض تألق ساسي في 53 مباراة مسجلا 11 أهداف وصانعا 7 أهداف.

وساهم ساسي في فوز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، بجانب الفوز بكأس مصر.

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