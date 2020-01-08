خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة

وافق الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عن القلعة الحمراء في شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي منح اللاعب فرصة لكي يعيد اكتشاف نفسه في ناد آخر، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة.

وبسبب عدم مشاركته مع الأهلي في المسابقات المحلية يخرج صالح جمعة من حسابات ريني فايلر المدير الفني للأهلي في مباريات بطولة إفريقيا.

وحتى الآن لم يتلق صالح جمعة أي عروض رسمية وينتظر الأهلي وصول عرضا مناسبا له للموافقة على رحيله.

وفي حالة عدم تلقيه أي عروض قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية سيستمر اللاعب مع الفريق.

وانضم صالح جمعة لصفوف الأهلي في 2015 قادما من نادي إنبي.

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