اتحاد الكرة لـ في الجول: أجهزة الـVAR وصلت مطار القاهرة.. وموعد بداية التدريب

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الأجهزة الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وصلت مصر يوم الأربعاء.

وقال العطار لـFilGoal.com: "نتسلم الأجهزة يوم الخميس، ونبدأ التدريب عليها للحكام بعدها تمهيدا للعمل به في الدوري".

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية "سنحصل على التقنية من إحدى الشركات لمدة 3 أعوام ونصف كمستأجر، ثم نتملكها".

وأكد فضل أن التقنية سيتم تطبيقها في الدوري مع بداية الدور الثاني.

ومن المنتظر أن ينتهي الدور الأول بمواجهة الأهلي والزمالك يوم 19 فبراير.

وأردف "أنهينا كل الإجراءات، وحصلنا على جهاز تدريب الحكام الذي سيخرج من الجمارك يوم الخميس، والملف المالي في يد عمرو الجنايني مدير اللجنة الخماسية".

وأكد فضل "اتحاد الكرة سيتحمل كل التكاليف، مدرب الحكام سيصل مصر يوم 12 يناير لتدريب 54 حكما، وبعدها بـ28 يوما سنكون جاهزين لتطبيق الـVAR".

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