خبر في الجول – الإجهاد قد يبعد محمد عبد الغني عن لقاء الزمالك وزيسكو

الخميس، 09 يناير 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني مدافع الزمالك

اقترب محمد عبد الغني مدافع الزمالك من الخروج من قائمة لقاء فريقه المقبلة أمام زيسكو يونايتد بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الغني يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية ما جعل الجهاز الفني للزمالك يفكر في عدم الاستعانة به في اللقاء المقبل.

ويواجه الزمالك منافسه زيسكو يوم الجمعة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

أما زيسكو يحتل المركز الثالث بنقطتين بالتساوي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

وشارك عبد الغني مع الزمالك الموسم الجاري في 13 مباراة في كل البطولات.

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