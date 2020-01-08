خبر في الجول – عرض رسمي جديد من الصفاقسي لاستعارة جيرالدو

تلقى الأهلي عرضا رسميا من الصفاقسي التونسي لاستعارة الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن عرض الصفاقسي هو الحصول على اللاعب لمدة 6 أشهر بدء من يناير وحتى صيف العام الجاري، وأن الأهلي موافق على إعارة اللاعب.

ولكن، حتى الآن، لم يوافق جيرالدو على العرض بسبب عدم رضاه عن العرض المالي المقدم له من النادي التونسي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحديد جيرالدو لموقفه، خاصة في ظل حاجة الأهلي لرحيل أحد لاعبيه الأجانب تمهيدا لتلبية مطلب ريني فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد. (طالع التفاصيل)

وفي وقت سابق، كشف مصدر بالنادي التونسي "جيرالدو يحصل على 450 ألف دولار في الموسم من الأهلي، ويطمح في الحصول على نصف هذا المبلغ في الإعارة من نادينا".

وشدد "225 ألف دولار مبلغ كبير للغاية بالنسبة لنا".

وأردف "جيرالدو يرفض تخفيض المبلغ المطلوب، لذا سنحاول محاولة أخيرة معه".

وشدد "بعد تلك المحاولة سنحدد إذا كان سينضم لنا، أو سنصرف النظر عن الصفقة".

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

اقرأ أيضا

الأهلي يوافق على إعارة صانع ألعابه

لماذا استلم أبو ريدة جائزة كاف

مؤتمر فالفيردي: السائق ذهب بحافلتنا إلى ملعب مباراة ريال مدريد

الأهلي يستمر في هراري

طارق حامد يعلق على عدم فوزه بجائزة كاف