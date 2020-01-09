ماني يعتذر للشعب السنغالي بسبب عودته إلى ليفربول أولا

اعتذر السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول للشعب السنغالي بسبب عدم قدرته على العودة مباشرة لأرض وطنه عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 يوم الثلاثاء.

كان ماني يخطط للسفر من مصر إلى السنغال عقب حفل توزيع الجوائز بإذن من ناديه تقديراً للدعم الذي قدمه له الكثيرون في بلده، لكن التضارب في مواعيد رحلات الطيران منعه من العودة لبلاده أولا.

وقال ماني لموقع ناديه عقب عودته إلى ليفربول: "أنا بالطبع سعيد للغاية وفخور بالفوز بهذه الجائزة وأود أن أهديها لكل من ساعدني في مسيرتي منذ البداية".

وأضاف "كانت خطتي هي السفر أولاً إلى السنغال لأتوجه بالشكر لشعب بلدي والاعتراف بفضلهم لكل ما قدموه لي في رحلتي مع الكرة، لكن للأسف لم أتمكن من القيام بهذه الزيارة".

وواصل "لدينا الآن مباراة مهمة ضد توتنام في نهاية هذا الأسبوع والتي يجب أن أركز عليها وأكون جاهزًا لها، لكنني أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من العودة إلى أرض الوطن لأقول شكراً لكم بسبب بعض المشاكل التي لا يمكن أن تتحكم فيها".

وشدد مهاجم ليفربول "سأذهب إلى السنغال في أسرع وقت ممكن لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لن أنسى أبدًا ما فعله الجميع من أجلي، وكل من آمن بي وكل من أعطاني الفرصة للعب كرة القدم".

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نال السنغالي المتألق اللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد حصوله على أصوات أكثر من محمد صلاح ورياض محرز اللذين نافساه على الجائزة.

وبات ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.

واقتنص ماني (27 عاما) الجائزة من نجمين هيمنا عليها في آخر 3 سنوات، ففي 2016 كان محرز الأفضل، وفي العامين الماضيين لم ينازع أحد صلاح على اللقب.

وتسلم نجم ليفربول الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسط غياب لصلاح ومحرز عن حفل كاف الذي استضافته منطقة سهل حشيش بالغردقة.















































































































































































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