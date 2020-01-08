بعثة الأهلي تصل إلى هراري.. ومران تأهيلي للشحات في التتش

وصلت بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد رحلة طيران شاقة.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة فجر اليوم، استعدادا لمواجهة بلاتينوم عصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى الأهلي في النقاط مع الهلال والنجم الساحلي بينما بلاتينوم بلا رصيد من النقاط.

وعلى جانب آخر خاض حسين الشحات مرانا تأهيليا في ملعب التتش اليوم الأربعاء تحت إشراف طارق عبد العزيز.

وخرج الشحات من قائمة الفريق بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

وكان الشحات قد غاب عن أخر مباراتين للأهلي في الدوري أمام مصر المقاصة ونادي مصر بسبب الإصابة.

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