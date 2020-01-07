بيراميدز يستفيق محليا ويُزيد من أوجاع الإسماعيلي في الدوري

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 21:38

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

قاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش بيراميدز لتحقيق أول فوز محلي على حساب الإسماعيلي في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

الإسماعيلي تتواصل معاناته بالخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات محلية من أصل 6 هزائم تعرض لها الفريق الموسم الجاري.

بيراميدز ارتقى مركزين بعد الفوز للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.

أخبار متعلقة

قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي بعد نهاية الأزمة.. باهر المحمدي يعود لقائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز جناح الإسماعيلي: بيراميدز سيكون بدايتنا لتصحيح المسار في الدوري الإسماعيلي يفقد جهود همام طارق أمام بيراميدز

وصف المباراة

في الدقيقة الرابعة تعرض باهر المحمدي لبطاقة صفراء بعد تدخل قوي على إسلام عيسى في منتصف الملعب.

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة على مرمى الفريقين، باستثناء خطأ في الدقيقة 29 من محمد فوزي حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء والتي حاول عمر جابر استغلالها لكنه فشل في إيداع الكرة بالشباك لولا تألق إبراهيم أبو اليزيد وإبعاد الكرة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وحاول الفريقان في الشوط الثاني خطف هدف الفوز.

الكرواتي أجرى تغييرين بنزول دودو الجباس وعمر العيوني بدلا من جون أنتوي وإسلام عيسى في الدقائق 66 و68.

بيكيتي سيلفا كاد أن يسجل هدف التقدم لإسماعيلي بعد عرضية من محمد صادق لكن تسديدته مرت أعلى من العارضة في الدقيقة 74.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء وبعد تمريرات سريعة من لاعبي بيراميدز، أرسل عبد الله السعيد بينية إلى دودو الجباس الذي وضع الكرة في الشباك قبل أن يصل لها الحارس محمد مجدي.

الإسماعيلي حاول في الدقائق الأخيرة إدراك التعادل، وكاد باهر المحمدي أن يصالح جماهير الدراويش لكن رأسيته مرت بجوار القائم لأحمد الشناوي.

طالع أيضا

جوارديولا يكشف سبب عدم حضور محرز لجوائز كاف

جمال الغندور يكشف سبب حديث الأندية عن مشاكل الحكام

أسوان والجونة يتعادلان

عرض تركي لمحمود علاء

6 طلبات من مرتضى منصور لاتحاد الكرة

في الدوري بيراميدز الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو - طائرة.. رجال مصر يتفوقون في الافتتاح على الجزائر دقيقة | رياضات أخرى
جوائز كاف - صلاح ثاني أفضل لاعب في إفريقيا بـ30% من الأصوات دقيقة | إفريقيا
الحاجي ضيوف لـ في الجول: لا أتقبل غياب صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا 3 دقيقة | إفريقيا
ماني: وعدت أهلي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 15 دقيقة | إفريقيا
المنياوي لـ في الجول: لا نستحق الهزيمة أمام بيراميدز.. وهذه احتياجاتنا في سوق الانتقالات الشتوية 37 دقيقة | الدوري المصري
جوائز كاف - زئير أسد التيرانجا يرج الغابة السمراء.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا 59 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك