بيراميدز يستفيق محليا ويُزيد من أوجاع الإسماعيلي في الدوري

قاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش بيراميدز لتحقيق أول فوز محلي على حساب الإسماعيلي في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

الإسماعيلي تتواصل معاناته بالخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات محلية من أصل 6 هزائم تعرض لها الفريق الموسم الجاري.

بيراميدز ارتقى مركزين بعد الفوز للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.



























وصف المباراة

في الدقيقة الرابعة تعرض باهر المحمدي لبطاقة صفراء بعد تدخل قوي على إسلام عيسى في منتصف الملعب.

الشوط الأول لم يشهد أي خطورة على مرمى الفريقين، باستثناء خطأ في الدقيقة 29 من محمد فوزي حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة داخل منطقة الجزاء والتي حاول عمر جابر استغلالها لكنه فشل في إيداع الكرة بالشباك لولا تألق إبراهيم أبو اليزيد وإبعاد الكرة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وحاول الفريقان في الشوط الثاني خطف هدف الفوز.

الكرواتي أجرى تغييرين بنزول دودو الجباس وعمر العيوني بدلا من جون أنتوي وإسلام عيسى في الدقائق 66 و68.

بيكيتي سيلفا كاد أن يسجل هدف التقدم لإسماعيلي بعد عرضية من محمد صادق لكن تسديدته مرت أعلى من العارضة في الدقيقة 74.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء وبعد تمريرات سريعة من لاعبي بيراميدز، أرسل عبد الله السعيد بينية إلى دودو الجباس الذي وضع الكرة في الشباك قبل أن يصل لها الحارس محمد مجدي.

الإسماعيلي حاول في الدقائق الأخيرة إدراك التعادل، وكاد باهر المحمدي أن يصالح جماهير الدراويش لكن رأسيته مرت بجوار القائم لأحمد الشناوي.

طالع أيضا

جوارديولا يكشف سبب عدم حضور محرز لجوائز كاف

جمال الغندور يكشف سبب حديث الأندية عن مشاكل الحكام

أسوان والجونة يتعادلان

عرض تركي لمحمود علاء

6 طلبات من مرتضى منصور لاتحاد الكرة