جوائز كاف - حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا للمرة الثانية على التوالي

حافظ أشرف حكيمي نجم المغرب وبوروسيا دورتموند الألماني على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

صامويل شوكويزي النادي : فياريال أشرف حكيمي النادي : بوروسيا دورتموند فيكتور أوسيمين النادي : ليل

وتوج اللاعب البالغ عمره 21 عاما بالجائزة بعد منافسة مع صامويل شوكويزي لاعب نيجيريا وفياريال الإسباني وفيكتور أوسيمين لاعب نيجيريا وليل الفرنسي.

واستمر تألق حكيمي، المعار من ريال مدريد إلى دورتموند، في 2019 العام الذي حل فيه وصيفا لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

وشارك مع أسود الأطلس في كأس إفريقيا بمصر وودع من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.

وأول من توج بالجائزة كانت النيجيرية أسيسات أوشوالا (2014) وفي 2015 فاز أوسيمين، 2016 أليكس إيوبي النيجيري، 2017 باتسون داكا الزامبي.





























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