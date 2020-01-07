جوائز كاف - صلاح يقود تشكيل إفريقيا المثالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي للقارة لعام 2019 والذي يقوده محمد صلاح نجم مصر وليفربول.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون - أياكس)

الدفاع: سيرج أورييه (كوت ديفوار - توتنام) - جويل ماتيب (الكاميرون - ليفربول) - كاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي) - أشرف حكيمي (المغرب - بوروسيا دورتموند)

وسط الملعب: رياض محرز (الجزائر - مانشستر سيتي) - إدريسا جانا جيي (السنغال - باريس سان جيرمان) - حكيم زياش (المغرب - أياكس)

الهجوم: محمد صلاح (مصر - ليفربول) - ساديو ماني (السنغال - ليفربول) - بيير أوباميانج (الجابون - أرسنال)

نجمنا المصري محمد صلاح يتواجد للمرة الثالثة على التوالي في التشكيل المثالي، بعدما تواجد ضمن بدلاء التشكيل المثالي للقارة عام 2016.

ويحل كل من السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز في التشكيل للمرة الثالثة والثانية على التوالي للثنائي.

وحافظ كل من سيرج أورييه وكاليدو كوليبالي على مقعدهم في الدفاع للعام الثاني على التوالي، وكذلك المهاجم الجابوني إيمريك بيير أوباميانج الذي يتواجد للمرة السادسة في التشكيل المثالي.





























طالع أيضا

مباشر حفل جوائز كاف

طارق حامد - قصة تحول "القصير الضعيف" إلى مقاتل مخضرم

إكرامي يعلق على غياب صلاح عن حفل كاف

الغندور: الأندية تعلق فشلها على التحكيم

مرتضى: رفضت عرضا تركيا للاستغناء عن محمود علاء