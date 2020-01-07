جوائز كاف - زئير أسد التيرانجا يرج الغابة السمراء.. ماني أفضل لاعب في إفريقيا

تحول الحلم إلى حقيقة في أرض الكنانة، خرج من داكار شبلا وفي إنجلترا صار أسدا، واليوم يتربع على عرش القارة، ساديو ماني أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

نال السنغالي المتألق اللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد حصوله على أصوات أكثر من محمد صلاح ورياض محرز اللذين نافساه على الجائزة.

وبات ماني ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد الحاج ضيوف الذي توج بها في 2001 و2002.

واقتنص ماني (27 عاما) الجائزة من نجمين هيمنا عليها في آخر 3 سنوات، ففي 2016 كان محرز الأفضل، وفي العامين الماضيين لم ينازع أحد صلاح على اللقب.

وتسلم نجم ليفربول الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسط غياب لصلاح ومحرز عن حفل كاف الذي استضافته منطقة سهل حشيش بالغردقة.

It's official! 🥇 The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

وكان ماني ثالثا في ترتيب الجائزة عام 2016 ووصيفا لصلاح في آخر عامين، والآن أصبح التاج فوق رأسه.

وصوت لاختيار أفضل لاعب إفريقي لجنة فنية تابعة لكاف إضافة إلى مدربي وقادة منتخبات القارة.

وقدم ماني أداء رائعا في العام المنصرم الذي توج فيه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وبلغ نهائي كأس إفريقيا مع بلده قبل أن يخسر من الجزائر في القاهرة.

وجاء ماني رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 خلف المتوج ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وكان خامسا في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في 2019.

وأكثر لاعبين توجا بالجائزة هما صامويل إيتو الكاميروني ويايا توريه الإيفواري، 4 مرات، بينما نالها جورج ويا الليبيري 3 مرات، واقتنصها مرتين صلاح وضيوف ونوانكو كانو النيجيري وروجيه ميلا الكاميروني وديدييه دروجبا الإيفواري.

وارتفع عدد تتويجات السنغال بالجائزة إلى 3 لتتساوى مع مصر وليبيريا والجزائر وللمغرب 4 تتويجات، نيجيريا 5، غانا 5، كوت ديفوار 8، والكاميرون 11.

والتتويج بالجائزة هو الرابع للاعب ينتمي لليفربول ليصبح النادي الإنجليزي أكثر من يحصد اللقب بالتساوي مع مواطنه مانشستر سيتي ومارسيليا الفرنسي.

وفازت أوشوالا لاعبة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة لعام 2019 متفوقة على أجارا نشوت لاعبة الكاميرون وفاليرينجا النرويجي وتيمبي كجاتلانا لاعبة جنوب إفريقيا وبكين فينيكس الصيني.





























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