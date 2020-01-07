جوائز كاف - الجزائر أفضل منتخب في إفريقيا.. وصاروخ محرز الأجمل

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 21:25

كتب : نادر عيد

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا - رياض محرز

بعد فوزها المستحق بكأس إفريقيا 2019 في مصر، حصلت الجزائر على جائزة أفضل منتخب للرجال في القارة يوم الثلاثاء خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالغردقة.

حصل محاربو الصحراء على أصوات أكثر من السنغال ومدغشقر في سباق اختيار الفريق الأفضل.

2019 كان عاما استثنائيا لمنتخب الجزائر، توج فيه بكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بأداء رائع في مصر، واختتمه بفوزين مهمين على زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وتنافست الجزائر مع السنغال وصيفتها في كأس إفريقيا، ومدغشقر التي فاجأ فريقها الجميع بالتأهل لكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه وبلوغه الدور ربع النهائي في بطولة 2019 قبل أن يخسر أمام تونس.

ونالت الجزائر لقب أفضل منتخب للمرة الثامنة في تاريخها بعد أعوام 1980 و1981 و1982 و1990 (مناصفة مع الكاميرون) و1991 و2009 و2014.

وأصبحت الجزائر أكثر منتخب يحصل على الجائزة وبعدها الكاميرون (7 مرات) ثم نيجيريا 4، تونس 4، مصر 3، المغرب 3، غانا 3، السنغال 3، كوت ديفوار 2، ونال الجائزة مرة كل من زامبيا وبوتسوانا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

وكان منتخب موريتانيا، الذي تأهل لكأس إفريقيا 2019 لأول مرة في تاريخه، هو أفضل فريق لعام 2018.

صاروخ محرز

ونالت الجزائر جائزة أخرى هي أجمل هدف في 2019 وذلك عن هدف رياض محرز قائد المنتخب في شباك نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا حين سدد الكرة في الشباك مباشرة من ركلة حرة في ملعب القاهرة.

وحصلت الكاميرون على جائزة أفضل منتخب للسيدات في 2019 بعد منافسة مع نيجيريا وجنوب إفريقيا.

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