فينجر مستبعدا محرز: أود تقاسم جائزة الأفضل في إفريقيا بين ماني وصلاح

الإثنين، 06 يناير 2020 - 18:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - رياض محرز

استبعد الأسطورة الفرنسية آرسين فينجر المدرب التاريخي السابق لأرسنال، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

محترفنا المصري محمد صلاح ينافس زميله في ليفربول ساديو ماني ومنافسة رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال فينجر: "من وجهة نظري، أعتقد إن المنافسة ستكون بين صلاح وماني".

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وأضاف في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس "صلاح وماني يلعبان في نفس الفريق –ليفربول- والأمر الرائع هنا إن الثنائي مُذهل بالفعل ولكن الأمر السيئ إن أحدهما سيخسر الجائزة".

وتابع "بالنسبة لي أود تقاسم جائزة الأفضل بين ماني وصلاح. من الصعب للغاية تحديد من يستحق الجائزة بينهما. الثنائي قدم أداءً مميزا للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح لاعب رائع ولا يسجل فقط بل يصنع اللعب أيضا. لمسته الأخيرة رائعة وسرعته عالية للغاية ويتطور كل عام. يصبح متكاملا".

وتطرق فينجر للحديث عن محمد النني الذي تولى تدريبه في أرسنال، قائلا: "أحببت النني كثيرا لأنه يساعد الفريق ويجعل الفريق يلعب بشكل أفضل دائما".

وكشف فينجر تواجده في وقت سابق في مصر، قائلا: "تلك ليست زيارتي الأولى في مصر. تواجدت من قبل هنا لمشاهدة إحدى المباريات عام 1997 على ما أتذكر".

وأتم "اللاعبون المصريون موهوبون للغاية وعقليتهم جيدا جدا ولكنهم يحتاجون للظهور بشكل أكثر في منافسات كأس العالم وتحقيق نتائج جيدة".

ويتواجد فينجر في مصر استعدادا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا التي تقام في الغردقة يوم الثلاثاء.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل وصول ماني لحضور الحفل، بينما الشكوك تحوم حول تواجد صلاح. (طالع التفاصيل)

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