صاحب هدفي طنطا ضد الزمالك لـ في الجول: لا نصدق ما حدث.. أضعنا الفوز

أعرب وليد عادل لاعب طنطا عن خيبة أمله من خسارة فريقه المتأخرة أمام الزمالك بنتيجة 3-2 يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وكان طنطا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار بتقدمه بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 87 قبل أن يسجل الزمالك هدفين ليقتنص انتصارا مثيرا في ملعب الأول.

وقال عادل مسجل هدفي طنطا لـFilGoal.com:"لا نصدق ما حدث، لم نتوقع الخسارة خاصة لأننا سيطرنا وكنا على بعد دقائق من الفوز. ربما خوفنا على النتيجة كلفنا الهزيمة، تراجعنا وحدث ما حدث".

وواصل عادل (28 عاما) "توقعت تسجيل هدف وليس إثنين أمام فريق كبير مثل الزمالك، كنت أتمنى أن يكلل نجاحي بالفوز، كنا في أمس الحاجة له. أتمنى أن يكون الهدفان بمثابة انطلاقتي في الدوري".

video:1

وأتم اللاعب المعار من مصر للمقاصة "الهدف الأول تدربنا عليه كثيرا في الفترة الأخيرة، المدرب أيمن المزين طلب مني التقدم لمنطقة الجزاء، أونوش (محمد ماجد) كان يلعب مهاجما لسد العجز المتمثل في غياب خط هجومنا بالكامل، فكان لي حرية التحرك للأمام".

وأحرز وليد عادل أمام الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي من الدوري، اللاعب السابق للمصرية للاتصالات والأسيوطي يلعب لطنطا معارا من مصر للمقاصة حتى نهاية الموسم.

ولم يفز طنطا في الدوري منذ تفوق على وادي دجلة في الجولة الأولى من البطولة، تعادل في 7 مباريات وخسر 4 ويحتل المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط.





















































































































































































طالع أيضا

مواعيد مباريات الإثنين

تقرير: الأهلي لن يتعاقد مع لاعب لوزيرن

ماني يتدرب في مصر على هامش حفل كاف

الأهلي يوضح: هل ينتقل أزارو إلى السعودية؟

فايلر يكشف سبب استبداله لديانج أمام نادي مصر

أوناجم متفائل بعد هدفه الأول مع الزمالك