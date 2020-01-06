رسميا – الأهلي يعلن قيد كهربا إفريقيا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن قيد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط الفريق في قائمته الإفريقية للموسم الجاري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر مدرب الفريق، قرر قيد كهربا في القائمة الإفريقية".

وظهر كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي بعد انضمامه للفريق قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، الذي انضم له دون موافقة الزمالك.

ثم شارك لاعب منتخب مصر للمرة الأولى بقميص الأهلي كبديل ضد نادي مصر في الجولة الـ12 من الدوري يوم الأحد في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي 6 نقاط من 3 جولات، بعد الخسارة من النجم والفوز على الهلال وبلاتينيوم.

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