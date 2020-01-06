تيسيما حكما لمباراة الزمالك وزيسكو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

ويستضيف الزمالك بطل زامبيا في ملعب السلام في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وتيسيما من أفضل حكام إفريقيا وكان شاهدا على تتويج الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الماضي حين أدار إياب النهائي بين الأخير ونهضة بركان المغربي.

وأدار تيسيما، الباحث الطبي، آخر بطولة للسوبر الإفريقي التي حسمها الرجاء المغربي على حساب الترجي التونسي.

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وقاد تيسيما إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 الذي فاز به الترجي بنتيجة 3-صفر أمام الأهلي وأدار أيضا ذهاب نهائي 2017 الذي تعادل فيه الأخير في ملعب برج العرب أمام الوداد المغربي بهدف لمثله.

ويأمل الزمالك تعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا حين يواجه زيسكو، وكان الفارس الأبيض تعادل ذهابا في زامبيا بهدف لمثله.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 4 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن مازيمبي المتصدر، ولزيسكو نقطتين ومثله بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

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