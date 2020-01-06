ميدو وفلافيو يسجلان في احتفالية استعراضية رائعة تحت سفح الأهرامات

استطاع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنام السابق، وأمادو فلافيو هداف الأهلي السابق، التسجيل في المباراة الاحتفالية المقامة على هامش حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا تحت سفح الأهرامات.

المباراة انتهت بفوز الفريق الأزرق على الأبيض 4-3، وشهدت مشاركة الكثير من الأساطير أمثال أحمد حسن ووائل جمعة، وكذلك كافو وخوان سيباستيان فيرون والحاجي ضيوف ورابح ماجر وديومانسي كامارا، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) أحمد أحمد.

العالمي عالمي برده 👏🏼🔥 ميدو يسجل الهدف الأول بالكعب وبين أقدام الحارس😎@midoahm pic.twitter.com/Kem8Lj45wS — dmc sports (@DMCSports) January 6, 2020

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وتستضيف الغردقة يوم الثلاثاء حفل أفضل لاعب في إفريقيا، الجائزة التي يتنافس عليها محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز.

فلافيو يحرز هدف في لقاء اساطير كرة القدم الإفريقية والعالمية 🔥⚽️ ننتظر هدف من رأسيه رائعة يا أسطورة 🔴 pic.twitter.com/N7P7dtVVMS — dmc sports (@DMCSports) January 6, 2020

ماني نافس على الجائزة في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

ويعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

















ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

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