بعد نهاية الأزمة.. باهر المحمدي يعود لقائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز

عاد باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بعد نهاية أزمته مع النادي، إلى قائمة فريقه التي ستواجه بيراميدز في الدوري، وفقا لما أعلنه الجهاز الفني للدراويش بقيادة أدهم السلحدار.

وشهدت القائمة تواجد كل من باهر وإبراهيم أبو اليزيد وأسامة إبراهيم ومحمد البدري في خط الدفاع.

وكشف باهر المحمدي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي بسبب هجوم الجماهير عليه". (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس الإدارة تحويل اللاعب للتحقيق قبل أن يُغرمه 200 ألف جنيه لعدم امتثاله للتحقيق.

قبل أن يعلن اللاعب من طرفه عن انتهاء الأزمة واحترام قرار مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

كما تواجد عماد حمدي ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد صادق وعبد الرحمن مجدي ومحمد حمدي زكي في خط الوسط.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري يوم الثلاثاء في الخامسة مساء.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن – محمد هاشم – باهر المحمدي – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – محمود البدري

الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – بيكيتي سيلفا – دونجا – صادق – مجدي – محمد بيومي – حمدي زكي

الهجوم: محمد الشامي – حازم مرسي

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