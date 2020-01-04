نهاية الأزمة.. باهر المحمدي: الإسماعيلي بيتي.. احترمت قرار الإدارة

أعلن باهر المحمدي قائد الإسماعيلي عن نهاية أزمته الأخيرة مع الدراويش، مشيرا إلى "الإسماعيلي بيتي".

وكشف باهر المحمدي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي بسبب هجوم الجماهير عليه". (طالع التفاصيل)

وقرر مجلس الإدارة تحويل اللاعب للتحقيق قبل أن يُغرمه 200 ألف جنيه لعدم امتثاله للتحقيق.

ولكن الأزمة انتهت تماما الآن.

قال باهر المحمدي: "الإسماعيلي بيتي ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي".

وأضاف في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس "كانت لدي الرغبة في خوض تجربة الاحتراف وعرضت ذلك على النادي، ولكن الإدارة رغبت في استمراري".

وواصل "احترمت رغبة إدارة الإسماعيلي والآن مستمر مع الدراويش بشكل طبيعي ولا يوجد أي أزمة".

وتابع "تلقيت عرضا للاحتراف وعرضت على المجلس لرغبتي في خوض تلك التجربة ولكن في النهاية احترمت رغبة الدراويش في استمراري مع الفريق".

وأشار "متواجد بشكل طبيعي الآن في تدريبات الإسماعيلي ونستعد لمواجهة بيراميدز".

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الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

بينما بيراميدز في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

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