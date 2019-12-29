باهر المحمدي يفجرها: أريد الرحيل عن الإسماعيلي.. الجماهير سبت أمي

كشف باهر المحمدي قائد ومدافع الإسماعيلي عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأصفر في شهر يناير المقبل.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال باهر لقناة أون سبورت: "أمتلك عرضين الأول من أحد الأندية الأوروبية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا وآخر من أحد الأندية الخليجية".

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وأضاف "أتمنى أن يوافق الإسماعيلي على رحيلي في فترة الانتقالات الشتوية لأن النادي يمر بأزمة مالية ورحيلي سيحل بعض الأمور لهم".

وأكمل باهر "الاحتراف حق مشروع لكل لاعب وهذه هي المرة الثانية التي أتلقى فيها عروض احتراف".

وأفصح "بعد بطولة الأمم الإفريقية السابقة تلقيت عرضين للاحتراف في أندية لا يستطيع أي لاعب رفضها ولكن رئيس الإسماعيلي جلس معي وأخبرني بحاجة الفريق لي ووافقت أن أستمر معهم".

وأوضح "أحد العروض شراء والآخر على سبيل الإعارة ومستعد أن أرحل على سبيل الإعارة وأعود مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد".

ثم بدأ باهر المحمدي في الكشف عن باقي الأسباب التي تدفعه لطلب الرحيل عن الإسماعيلي.

وقال المحمدي "في الوقت الحالي جماهير الإسماعيلي تتحامل بشكل كبير علي وتهاجمني باستمرار وتضع الكثير من الضغوط على عاتقي".

وواصل "جماهير الإسماعيلي تهاجمني وتقول لي أنني لا أستحق حمل شارة قيادة الفريق، ولكن أن يصل الأمر إلى سباب والدتي، أنا لا أقبل بذلك تماما".

وتعجب باهر قائلا: "قبل شهور كنت بالنسبة لجماهير الإسماعيلي بطلا قوميا، والآن يهاجمونني باستمرار".

وحكى باهر المحمدي "قبل مباراة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية تلقيت خبرا بوفاة عمي وتركت المعسكر وذهبت إلى أسرتي في المستشفى، وبعد ذلك اتصل بي النادي وطلب مني العودة للمشاركة في اللقاء".

وتابع "وبالفعل تركت الجنازة والعزاء وعدت مرة أخرى إلى الفريق وشاركت في المباراة وحققنا الفوز، أليس هذا تضحية من أجل النادي".

وأتم باهر تصريحاته "لا أعتبر أن من يهاجمني هم كل جماهير الإسماعيلي ولكن هم بعض الجماهير فقط، لأن باقي المشجعين يدعموني دائما ولا يوافقون على تصرفات البعض الآخر التي تسيئ إلى الجماهير الصفراء".

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