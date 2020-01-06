طارق يحيى: طلبت ثنائي الزمالك.. وحفني يرحب بالعودة لـ طلائع الجيش

الإثنين، 06 يناير 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

أيمن حفني

كشف طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش عن لاعبين يريد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح يحيى خلال استضافته بقناة أون سبورت "يتبقى لنا 5 أماكن في القائمة المحلية سواء المعارين أو الاستبدال".

وأشار "بالفعل طلبت التعاقد مع ثنائي الزمالك محمد عنتر وإسلام جابر، إلا أن الأخير بدأ يشارك في المباريات ويؤدي بصورة جيدة".

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وتابع "كذلك تواصلت مع أيمن حفني، وأبدى ترحيبه بالانضمام لطلائع الجيش، خاصة أنه لا يحق له المشاركة مع مصر للمقاصة هذا الموسم".

وأتم طارق يحيى "أعرف قدرات أيمن حفني جيدا، لقد عملنا سويا في المقاصة والزمالك، لذا سيكون إضافة قوية لطلائع الجيش".

ويحتل طلائع الجيش المركز 12 في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 11 نقطة ويواجه حرس الحدود يوم الأربعاء على ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 12 من البطولة.

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