كلوب: أداء مينامينو أمام إيفرتون؟ هذا هو اللاعب الذي تمنيته

الإثنين، 06 يناير 2020 - 13:21

كتب : FilGoal

مينامينو - ليفربول - إيفرتون

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الأداء الذي قدمه لاعبه الجديد تاكومي مينامينو في ظهوره الأول مع ليفربول أمام إيفرتون كان رائعا.

وظهر أحدث الوجوه المنضمة للريدز بشكل جيد في المباراة التي انتهت بالفوز بهدف دون رد على ملعب آنفيلد، فقد شارك الياباني الدولي حتى الدقيقة 70، قبل أن يتم استبداله بأليكس أوكسليد-تشامبرلين.

وقال كلوب عن أداء مينامينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "رائع، رائع. هذا بالضبط اللاعب الذي أردناه والذي تمنيناه".

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وأضاف "مباراتك الأولى مع فريق لا تعرفه أمر صعب بالفعل. أحببت ما قدمه وطريقة تعامله في كثير من المواقف".

وواصل المدرب الألماني "لم يكن مرهقاً، ولكننا أردنا الحفاظ عليه لهذا قمت باستبداله".

وأتم كلوب "كان من الجيد أيضاً أن نستعيد تشامبرلين الذي تدرب ليوم أو يومين، ولهذا لم يبدأ المباراة".

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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