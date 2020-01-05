أمير توفيق يوضح عبر في الجول: هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

"لا توجد مفاوضات حالية مع عمر السومة، واللاعب ليس ضمن أولويات وحسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق"، هكذا رد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي حول ارتباط اسم الأحمر القاهري بالمهاجم السوري.

عمر السومة النادي : الأهلي الأهلي

وقال توفيق لـFilGoal.com: "كل التقدير والاحترام للسوري عمر السومة، لاعب لا غبار عليه وتاريخه كبير ومشرف وهو إضافة لأي مكان ينتمي إليه".

وأردف توفيق: "لا توجد مفاوضات حالية مع عمر السومة، واللاعب ليس ضمن أولويات وحسابات فايلر المدير الفني للفريق".

وشدد توفيق: "إذا طلب فايلر السومة، سيكون تحركنا فوريا ومباشرا لأهلي جدة للتفاوض معه ثم التفاوض مع اللاعب بعد ذلك لمعرفة موقفه ورأيه".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الأهلي ضم السومة من أهلي جدة.

ويبلغ السومة من العمر 30 عاما، ويلعب لأهلي جدة منذ 2014 بعد انتقاله إليه من القادسية الكويتي.

وسجل السومة 149 هدفا في 163 مباراة مع أهلي جدة، و20 هدفا في 28 مباراة مع منتخب سوريا.

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