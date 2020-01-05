أمير توفيق يوضح عبر في الجول: هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

الأحد، 05 يناير 2020 - 15:32

كتب : أحمد الخولي

السومة

"لا توجد مفاوضات حالية مع عمر السومة، واللاعب ليس ضمن أولويات وحسابات ريني فايلر المدير الفني للفريق"، هكذا رد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي حول ارتباط اسم الأحمر القاهري بالمهاجم السوري.

عمر السومة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال توفيق لـFilGoal.com: "كل التقدير والاحترام للسوري عمر السومة، لاعب لا غبار عليه وتاريخه كبير ومشرف وهو إضافة لأي مكان ينتمي إليه".

وأردف توفيق: "لا توجد مفاوضات حالية مع عمر السومة، واللاعب ليس ضمن أولويات وحسابات فايلر المدير الفني للفريق".

أخبار متعلقة

السومة يخطف تأهلا صعبا لـ الأهلي في الكأس ويهدي جروس أفضل احتفال بالعام الجديد السومة ردا على مرتضى منصور: لا أعرف مشاكلك مع جروس ولكننا لن نهبط أمير توفيق يتحدث لـ في الجول عن اختيار مدرب الأهلي الجديد.. و"تبادل السومة بـ معلول"

وشدد توفيق: "إذا طلب فايلر السومة، سيكون تحركنا فوريا ومباشرا لأهلي جدة للتفاوض معه ثم التفاوض مع اللاعب بعد ذلك لمعرفة موقفه ورأيه".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الأهلي ضم السومة من أهلي جدة.

ويبلغ السومة من العمر 30 عاما، ويلعب لأهلي جدة منذ 2014 بعد انتقاله إليه من القادسية الكويتي.

وسجل السومة 149 هدفا في 163 مباراة مع أهلي جدة، و20 هدفا في 28 مباراة مع منتخب سوريا.

اقرأ أيضا

حل أزمة قيد كهربا

مصر تتأهب.. إيتو يقدم حفل جوائز كاف

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طنطا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد نادي مصر

تطعيمات ملاريا للاعبي الأهلي

الأهلي عمر السومة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس إنجلترا - ليفربول ضد إيفرتون 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضغط يكسر صمود طنطا.. عمر السعيد يفتتح أهدافه هذا الموسم مع الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
سكاي ألمانيا: أرسنال يكثف مجهوداته للتعاقد مع بواتينج 26 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليفربول - مينامينو أساسي أمام إيفرتون.. وصلاح خارج القائمة 40 دقيقة | أوروبا
الاتحاد السنغالي: إفريقيا ستكون أضحوكة العالم إذا لم يتوج ماني بجائزة الأفضل ساعة | إفريقيا
الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أساطير كاف ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك