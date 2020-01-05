في غياب الأساسيين.. ليفربول يهزم إيفرتون بقذيفة جونز ويتأهل بكأس إنجلترا

الأحد، 05 يناير 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

ليفربول

تأهل فريق ليفربول إلى دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على إيفرتون في غياب أساسيين الريدز.

وتغلب ليفربول على إيفرتون بهدف دون رد سجله كورتيس جونز -19 عاما- في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وفضل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة الأساسيين والدفع بالبدلاء واللاعبين الشباب.

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وشهد اللقاء الظهور الأول لـ مينامينو الوافد الجديد لليفربول وتم استبداله في الدقيقة 70 بنزول أوكسيلد تشامبرلين بدلا منه.

وكانت فرق تشيلسي وشيفلد يونايتد وديربي كاونتي قد تأهلوا اليوم الأحد، بينما حسم التعادل مواجهة توتنام وميدلزبروه لتقام مباراة إعادة بينهما.

كما تأهل وست بروميتش بمشاركة أحمد حجازي إلى دور 32 بالفوز على تشارلتون بهدف دون رد.

وتختتم منافسات دور 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي غدا بمواجهة أرسنال وليدز يونايتد.

وتقام قرعة دور الـ32 غدا الاثنين، على أن تقام أول مباريات ذلك الدور يوم 24 من شهر يناير الجاري ومباريات الإعادة قبل ذلك التاريخ.

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