وكيله لـ في الجول: ما فعله ساسي أكبر رد على كل ما يُقال.. لن يهرب أبدا من الزمالك

تحدث مهند عون وكيل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عن عودة اللاعب من جديد للقاهرة مشيرا إلى "هذا أكبر رد على كل ما يُقال".

وقال وكيل ساسي: "عودة ساسي إلى القاهرة من جديد أكبر رد على كل الشائعات التي تُقال مؤخرا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "البعض اتهم ساسي بالهروب من الزمالك. ساسي لا يفعل ذلك أبدا".

وتابع " ساسي لاعب كبير ومن المستحيل أن يهرب من الزمالك. هو يحترم الزمالك وإداراته وسفره كان بالتنسيق مع الزمالك".

وشدد "ساسي لن يهرب أبدا من الزمالك. هو مستمر مع الفريق حتى اللحظة بشكل طبيعي للغاية".

وأشار "إذا فكر ساسي يوما ما في الرحيل عن الزمالك، فسيكون ذلك من الباب الكبير".

وأوضح "إذا تلقى اللاعب عرضا سنخطر الزمالك بذلك ولكن ذلك لم يحدث".

وحصل فرجاني ساسي على إجازة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني وذلك بعد فوز الزمالك على أسوان.

وعاد الدولي التونسي إلى القاهرة اليوم الأحد، على أن ينتظم في التدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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