بعد مباراة قوية وطرد مثير للجدل.. المقاولون والمقاصة يعطلان بعضهما البعض

عطل المقاولون العرب ومصر للمقاصة بعضهما البعض في افتتاحية الجولة 12 من الدوري بالتعادل 1-1 على استاد عثمان أحمد عثمان يوم الأحد.

المقاولون وصيف البطولة لم يتحصل على الصدارة المؤقتة كما كان يأمل قبل المباراة، حيث حصد نقطته الـ26 على بعد نقطة من الأهلي المتصدر وللأخير 3 مباريات أقل من الأول.

أما المقاصة، فظل في مثلث الخطر، حيث بقى في المركز الـ16 بـ10 نقاط.

المباراة بدأت بسجال بين الفريقين، لم تكسره سوى تسديدة شيميليس بيكيلي بعد عرضية عمرو مرعي، لكن محمود أبو السعود تصدى للتسديدة في الدقيقة 10.

وقبل نهاية الشوط الأول، ضرب سيف الدين الجزيري المقاصة بالهدف الأول، بعدما استغل تمريرة لويس هيرنانديز إينستروزا وفتح لنفسه مساحة للتسديد، وهو ما فعله ليسجل هدف المقاولون الأول.

المقاصة حاول جاهدا في الشوط الثاني أن يحصل على التعادل، وكان قريبا منه في الدقيقة 55 بعدما وصلت الكرة لبيكيلي بعد ارتباك داخل المنطقة، لكن الإثيوبي سدد خارج المرمى من وضعية شبه انفراد.

وبعد 4 دقائق، مرر عصام صبحي عرضية مميزة من ركلة حرة على رأس مصطفى شبيطة، ليضرب المقاولون بالتعادل.

أسخن أحداث المباراة كانت في الدقيقة 66، بعدما عرقل فاروقا كابوري لاعب المقاولون، بيكيلي المنفرد، ليقوم الحكم أحمد حمدي بإشهار بطاقة صفراء في وجهه، قبل أن يعود للمساعد الذي أقنعه بإشهار البطاقة الحمراء.

القرار تسبب في اعتراضات ضخمة من لاعبي المقاولون، الأمر الذي استلزم تدخل من أمن الملعب لحماية الحكم المساعد.

واستمرت المباراة على وتيرة هجوم من أبناء الفيوم، ودفاع مع هجمات مرتدة من المقاولون، حتى انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

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