كلمة السر "زيزو".. الزمالك يقتل أحلام طنطا بعودة رائعة +90

كان الزمالك قريبا من الخسارة. شارك أحمد سيد "زيزو" فسجل هدفا وصنع آخر، وفاز الأبيض على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فاز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري.

سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.





















































































































































































التشكيل

بدأ باتريس كارتيرون اللقاء بشتيكل من البدلاء. محمد صبحي يحرس المرمى، فيما يقود عمر السعيد خط الهجوم.

📋 صبحي يحرس المرمى 🧤 وكارتيرون يهاجم طنطا بـ بامبو وجابر #في_الدوري pic.twitter.com/Tqljf3Kgca — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2020

وصف المباراة

بدأ الزمالك اللقاء ضاغطا. عرضية من إسلام جابر في الدقيقة الثانية، حولها الدفاع إلى ركنية.

ورد طنطا بتصويبة في الدقيقة السابعة من أحمد الألفي، وقابلها أونش بلمسة فوق المرمى.

ضغط زملكاوي

الزمالك هنا بدأ الضغط. كرة طولية في الدقيقة الثامنة. أمسكها علي فرج حارس طنطا من خارج منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم لمسة يد للزمالك. لكن يوسف إبراهيم "أوباما" سددها في الحائط البشري.

واخترق أحمد عيد ناشيء الزمالك الدفاع من الجهة اليمنى، ثم أرسل عرضية، لكنها مرت دون متابعة.

وأخيرا جاء الهدف الأول في الدقيقة العشرين. إسلام جابر قطع الكرة من محمد الشاذلي مدافع طنطا، ثم أرسل عرضية استلمها عمر السعيد، ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

طنطا يعود

طنطا حاول مجاراة هجوم الزمالك. محمد ماجد أونش أطلق تصويبة رائعة في الدقيقة الـ25، لكن محمد صبحي تصدى لها إلى ركنية.

واضطر أيمن المزين مدرب طنطا لإجراء أولى التبديلات في الدقيقة الـ32 بدخول أحمد الشناوي بدلا من محمود كابونجا المصاب.

محمد صبحي أيضا سقط على الأرض وتلقى العلاج في الدقيقة الـ40.

ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة الـ45. بينية ساقطة من أونش، استلمها وليد عادل داخل منطقة الجزاء ثم سدد من تحت قدم صبحي، مسجلا التعادل.

الشوط الثاني

طنطا بدأ اللقاء بقوة. تصويبة جديدة من محمد ماجد "أونش"، وتصدى لها محمد صبحي بثبات.

ضغط طنطا استمر، وسقط أونش على حدود منطقة الجزاء، ليشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء في وجه محمد عبد السلام بالدقيقة الـ54.

وفي الدقيقة الـ67 عاد نور الدين ليحتسب ركلة جزاء لطنطا بعد عرقلة من محمد عبد الغني على أونش. وليد عادل سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

تدخل كارتيرون

باتريس كارتيرون تدخل بتبديلين في الدقيقة الـ71. أشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" شاركا بدلا من عبد الله جمعة وكريم بامبو. ليعود إسلام جابر كظهير أيسر أيضا.

محمد أوناجم اخترق بشكل رائع على الجهة اليمنى في الدقيقة الـ75 وسقط بعد تدخل مع إيهاب سمير مدافع طنطا. لكن إبراهيم نور الدين احتسب ركنية للزمالك وسط اعتراضات قوية من لاعبي الزمالك.

تبديلات فعالة وعودة قاتلة

كارتيرون هنا أجرى التبديل الأخير في الدقيقة الـ81 بدخول مصطفى فتحي بدلا من عمر السعيد. في المقابل رد المزين بدخول تاديو لوانجا بدلا من محمد ماجد أونش.

ثم جاء التبديل الثاني لطنطا في الدقيقة الـ85 بدخول عبد الرحمن الدح بدلا من أحمد الألفي.

مصطفى فتحي انطلق بشكل رائع في الدقيقة الـ87 ثم مرر الكرة إلى البديل الآخر أحمد سيد "زيزو" والذي بدوره أرسل عرضية رائعة استلمها محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء، وبدوره سدد رائعة في المقص مسجلا التعادل للزمالك. هدف هو الأول للنجم المغربي مع الزمالك.

طنطا كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ90. عرضية قابلها عبد الرحمن الدح برأسية، وحولها محمد صبحي إلى ركنية.

وجاء الإنقاذ في الدقيقة الـ92 للزمالك بهدف قاتل. انطلاقة رائعة أخرى من مصطفى فتحي ثم تصويبة اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى أوباما. أوباما سدد لكنها اصطدمت بالدفاع مجددا ليتابعها بنشرقي ويتصدى لها علي فرج. لكنها وجدت أحمد سيد "زيزو" يكملها في المرمى الخالي مسجلا هدف الفوز القاتل.

مصطفى فتحي كاد يسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ95 بعد انطلاقة رائعة راوغ فيها مدافعي طنطا لينفرد بعلي فرج، لكنه سدد ضعيفة وتصدى لها الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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