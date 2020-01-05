تقرير غاني: أنباء تفاوض النجوم السوداء مع فايلر "أخبار كاذبة"

الأحد، 05 يناير 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

فايلر - الأهلي - بلاتينيوم

نفى تقرير غاني نية منتخب النجوم السوداء التفاوض مع مدرب الأهلي ريني فايلر.

وقال تقرير موقع "Football Made in Ghana" إن مصادر مقربة من رئيس الاتحاد الغاني كورت أوكراكو، أكدت عدم تواصله مع فايلر، بل ووصفت الأنباء بـ"الكاذبة".

ومازال منتخب غانا في بحث عن مدرب يخلف كويسي أبياه بعد رحيله قبل أيام عن المهمة التي تولاها في أبريل 2017.

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فايلر تولى تدريب الأهلي في نهاية أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين يقدم مستوى جيد للغاية مع الأهلي.

صاحب الـ46 عاما قاد الأهلي في 14 مباراة، حقق العلامة الكاملة في 9 مباريات في الدوري، وفاز بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك.

وإفريقيا، وصل فايلر لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت ذهابا إيابا، وفي دور المجموعات حصل على 6 نقاط من 3 جولات بعد أن خسر من النجم الساحلي في رادس 1-0، وفاز على الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي 2-1 و2-0 على الترتيب، في استاد السلام.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن الأهلي يتجه لإلغاء فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" في عقد فايلر. (طالع التفاصيل)

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