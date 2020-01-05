تشكيل الزمالك المتوقع - عمر السعيد ومحمد حسن وجمعة وعواد يواجهون طنطا

الأحد، 05 يناير 2020 - 10:39

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - زيزو - الزمالك - أسوان

في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، منتظر أن يظهر اليوم أمام طنطا الكثير من عناصر الزمالك التي لا تشارك بصفة مستمرة.

بعدما فضل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إراحة محمد عبد الشافي ومصطفى محمد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد أبو جبل، سيعود عبد الله جمعة إلى تشكيل الزمالك وسيلعب أيضا محمد حسن وعمر السعيد وسيحمي محمد عواد عرين الفريق.

ويشارك أحمد سيد "زيزو" في مركز لاعب الوسط المدافع بجوار محمد حسن، ويستمر الشاب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن.

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والتشكيل المتوقع للزمالك اليوم الأحد أمام مضيفه طنطا هو:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - أحمد عيد

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - زيزو - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد حسن - محمد أوناجم

الهجوم: عمر السعيد

ويحل الزمالك ضيفا على طنطا في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في ترتيب البطولة ورصيده 18 نقطة بعد خوضه لعشر مباريات.

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