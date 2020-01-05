خبر في الجول – حل أزمة قيد كهربا في الأهلي

الأحد، 05 يناير 2020 - 12:51

كتب : عاطف شادي

كهربا - الأهلي

صارت أزمة قيد محمود عبد المنعم "كهربا" في صفوف الأهلي أقرب للحل، بعد سداد النادي للمديونيات التي أوقفت عملية القيد.

وعلم FilGoal.com أن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي زار مقر اتحاد الكرة رفقة إداريين الفريق، لسداد المديونيات واستخراج بطاقة اللاعب الخاصة الضرورية لقيده محليا، وهو ما حدث بالفعل.

وسدد الأهلي المديونيات وتسلم إيصالا بذلك، واستخرج اتحاد الكرة (كارنيه) للاعب للمشاركة في مسابقاته، وبالتالي يصبح مقيدا بلا مشكلة في الأهلي.

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مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي لم يُقيد كهربا حتى الآن.. وأزمة قد تعطل ذلك الأهلي يعلن وصول بطاقة كهربا الدولية.. ورقم قميص اللاعب قائمة الأهلي - كهربا يظهر لأول مرة لمواجهة نادي مصر.. واستمرار غياب الشحات

وكان مصدر باتحاد الكرة قد أوضح عبر FilGoal.com من قبل أن "الأهلي عليه قيمة مستحقات متأخرة لاتحاد الكرة بقيمة 8 ملايين جنيه، تضم نسبة مشاركة بعض اللاعبين ونسب اتحاد الكرة من العقود، ونسبة الـ 3% من عقد كهربا".

وبعد تسديد تلك المديونية، يقيد كهربا في صفوف الأهلي.

وظهر كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي بعد انضمامه للفريق قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، الذي انضم له دون موافقة الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر في السابعة والنصف مساءً يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بينما نادي مصر في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

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