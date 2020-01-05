مصر تتأهب.. إيتو يقدم حفل جوائز كاف في مسرح عائم بسهل حشيش

تتأهب مصر لاحتضان حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والذي تستضيفه منطقة سهل حشيش يوم الثلاثاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول طارق حامد النادي : الزمالك

ويقدم الحفل النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو ومعه المذيعة المصرية مريم أمين والمذيعة المغربية فيروز الكرواني.

وسيتضمن الحفل، الذي يقام في منتجع بيك الباتروس سيتادل، فقرات استعراضية وغنائية.

ووصل أحمد أحمد رئيس كاف إلى الغردقة للوقوف على الاستعداد لاستضافة الحفل الضخم وعقد اجتماعات عديدة مع كامل أبو علي مالك مجموعة بيك الباتروس للاطمئنان على التجهيزات.





















وجُهزت خيمة ومسرح عائم على شاطئ البحر الأحمر لاستضافة الحفل المرتقب.

وينافس محمد صلاح وطارق حامد لاعبا مصر على جائزتين يعلن عنهما كاف خلال الحفل.

فصلاح، أفضل لاعب في إفريقيا في آخر عامين، يدافع عن تاجه أمام زميله في ليفربول، ساديو ماني، ورياض محرز قائد الجزائر بطلة كأس إفريقيا الأخيرة.

بينما ينافس طارق حامد كلا من يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي على جائزة أفضل لاعب في بطولات كاف للأندية خلال العام المنصرم.

ويكشف الحفل النقاب على أفضل مدرب في 2019 ويتنافس على الجائزة أليو سيسيه مدرب السنغال وجمال بلماضي مدرب الجزائر ومعين الشعباني مدرب الترجي.

وكذلك يعلن كاف المنتخب الأفضل في 2019، الجزائر تنافس السنغال ومدغشقر.

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