في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

تتجه النية في الأهلي لضمان استمرار المدير الفني الحالي للفريق ريني فايلر لفترة أطول من الموسم الجاري، على الأقل.

وعلم FilGoal.com أن عقد المدرب السويسري مستمر لنهاية الموسم الجاري، واستمراره لما بعده مرتبط بهدفين.

الهدف الأول هو الفوز بالدوري المحلي.

الهدف الثاني هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

إلا أن FilGoal.com علم أن الأهلي مستعد لاستمرار فايلر حتى لو لم يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري، بالطبع ذلك الأمر مرتبط بالمرحلة التي سيصل لها الفريق في البطولة القارية.

فايلر تولى تدريب الأهلي في نهاية أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين يقدم مستوى جيد للغاية مع الأهلي.

صاحب الـ46 عاما قاد الأهلي في 14 مباراة، حقق العلامة الكاملة في 9 مباريات في الدوري، وفاز بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك.

وإفريقيا، وصل فايلر لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت ذهابا إيابا، وفي دور المجموعات حصل على 6 نقاط من 3 جولات بعد أن خسر من النجم الساحلي في رادس 1-0، وفاز على الهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي 2-1 و2-0 على الترتيب، في استاد السلام.

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