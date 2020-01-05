تشكيل الأهلي المتوقع – فايلر يعود للاختيارات الطبيعية ضد نادي مصر

الأحد، 05 يناير 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - علي معلول

يعود ريني فايلر المدير الفني للأهلي للاختيارات الطبيعية في تشكيله بعد كثير من التغييرات أجراها السويسري على الفريق خلال الفوز على مصر للمقاصة 2-0، حينما يقابل نادي مصر يوم الأحد.

يبدو وأن السويسري سيواصل الاعتماد على الثلاثي محمد مجدي "أفشة" وأحمد الشيخ وجونيور أجايي، خلف مهاجم وحيد من المتوقع أن يكون وليد أزارو.

وبالتالي، يكون تشكيل الأهلي المتوقع:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جونيور أجايي

الهجوم: وليد أزارو

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