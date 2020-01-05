تطعيمات ملاريا للاعبي الأهلي.. وتزايد فرص مشاركة الشحات ضد بلاتينوم

حصل لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق على التطعيمات الخاصة برحلة زيمبابوي، حيث يسافر الفريق فجر الأربعاء القادم لمواجهة بلاتينوم في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي حصول اللاعبين والجهاز على مصل الملاريا.

وفي نفس الإطار، يتوجه محمد محمود لاعب وسط الفريق يوم الأحد إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد ويخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي في ألمانيا تستمر لمدة شهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويتوجه محمد محمود الأحد إلى ألمانيا، فيما يسافر حمدي فتحي برفقة عبد المجيد إبراهيم إخصائي العلاج الطبيعي يوم 17 من الشهر الجاري لإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

ويتسلم ريني فايلر المدير الفني للفريق تقريرا طبيا عن حالة المصابين قبل رحلة الفريق إلي زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينوم.

ويتسلم فايلر تقريرا عن حالة الثلاثي؛ حسين الشحات الذي اشتكى من آلام في العضلة الضامة، ومحمود وحيد الذي تعرض لكدمة قوية في وجه القدم، وشريف إكرامي الذي يعانى من إصابة في عضلة السمانة.

وعلى ضوء التقرير الطبي يتحدد موقف الثلاثي من السفر مع الفريق، ومدى جاهزيتهم للتواجد مع بعثة الأهلي التي تغادر القاهرة فجر يوم 8 يناير الجاري متجهة إلى زيمبابوي.

وخضع ثلاثي الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الأخيرة، ويعد حسين الشحات هو الأقرب للسفر بعد تحسن حالته، كما تزايدت فرص وحيد بشكل كبير، إلا إن موقفه سيتحدد خلال الساعات المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة لشريف إكرامي، حسبما أعلن النادي.

ومن نفس الناحية، واصل شريف إكرامي واصل تنفيذ البرنامج التأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وغيابه عن مواجهة مصر للمقاصة في الجولة الماضية ، ونادي مصر التي تقام مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وينتظر سعد سمير مدافع الفريق ينتظر تقرير الطبيب الألماني ماركوس فولتر الذي أجرى له جراحة وتر أكيليس بإحدى المستشفيات في ألمانيا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذي سيقوم بتنفيذه بعد العودة.

وظهر سعد سمير بعد الجراحة مستعينا بعكازين، بعد أن قام الطبيب الألماني بتثبيت جهاز في القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أي مضاعفات في الأيام الأولى بعد العملية التي أجراها الأسبوع الماضي.

ويعود سمير إلى القاهرة بناء على رؤية وقرار فولتر، خاصة أن الفترة الأولى بعد الجراحة تشهد راحة تامة للاعب، فيما يحدد التقرير الطبي ما إذا كان سعد سيقوم بتنفيذ برنامج علاج طبيعي في القاهرة بعد العودة أم سيتم تمديد فترة الراحة على غرار ما حدث مع حالة حمدي فتحي الذي أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وحصل على راحة فيما يتوجه إلى ألمانيا يوم 17 يناير الجاري للبدء بشكل رسمي في برنامج العلاج الطبيعي.

أما رمضان صبحي فيؤدي جلسات في الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي بعد تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية وإعلان غيابه في وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.

وبدأ صبحي تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوي والانتهاء من مواجهة بلاتينوم.

وقام رمضان صبحي بتنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الطبي وذلك بمقر النادي بالجزيرة.

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