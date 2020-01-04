قبل مواجهة الأهلي.. بلاتينوم يستغني عن هدافه و5 لاعبين آخرين

أعلن نادي بلاتينوم بطل زيمبابوي استغناءه عن 6 لاعبين أساسيين قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء القرار المفاجئ رغبة من النادي في حل أزمة الرواتب والمستحقات المتأخرة التي يعاني منها الفريق المتوج بالدوري منذ 3 أسابيع.

وتسعى إدارة بلاتينوم لبناء فريق قوي جديد مع المدرب الهولندي هيندريك بيتر دي يونج الذي سيقود النادي بعد مواجهة الأهلي، المباراة الأخيرة للمدرب الحالي ليزوي سوي.

ويأتي في مقدمة الراحلين الرباعي الأساسي ألبيرت إيوندي هداف الفريق والحارس والاس ماجلين والمدافع ديفون تشافا، إضافة إلى المهاجم رودويل شينيجريتي الذي لعب معار لبلاتينوم من نادي باروكا الجنوب إفريقي.

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واللاعبون الأربعة كانوا ضمن القوام الأساسي للفريق. واستغنى النادي أيضا عن خدمات ثنائي الوسط تشارليز سيباندا ومخوخيلي دوب.

ويحتل بلاتينوم المركز الأخير في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بلا رصيد بعدما خسر أمام الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي والأهلي على الترتيب.

بينما يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط متساويا مع الهلال الوصيف والنجم الثالث وله أفضلية المواجهات المباشرة وفارق الأهداف مع الأخيرين.

ويحل الأهلي ضيفا على بلاتينوم يوم السبت ويأمل الوصول للنقطة التاسعة ليعزز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي.

وتفوق الأهلي في ملعب السلام على بلاتينوم في الجولة الثالثة بنتيجة 2-صفر وسجل وليد سليمان الهدفين.

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