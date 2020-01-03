مواعيد مباريات السبت 4-1-2020 والقنوات الناقلة.. برشلونة.. وريال مدريد

يعود الدوري الإسباني مجددا. وبرشلونة وريال مدريد سيكونان في الموعد للعب اليوم السبت.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 4 يناير 2020، والقنوات الناقلة.

في إسبانيا. يبدأ اليوم في الثانية ظهرا بلقاء فالنسيا مع إيبار. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 3.

في الخامسة مساء يحل ريال مدريد ضيفا على جاره خيتافي. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 3 أيضا.

وفي نفس السابعة والنصف، يلعب أتليتكو مدريد مع ليفانتي في لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورت 3.

ثم سيكون ختام اليوم بلقاء بدربي كتالونيا بين إسبانيول وبرشلونة. مباراة ستقام في العاشرة مساء وعبر قناة بي إن سبورت 3.

أما في إنجلترا، فسنكون على موعد مع العديد من المباريات في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أستون فيلا الذي يضم أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" سيحل ضيفا على فولام الساعة الخامسة مساء. مباراة ستكون منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

وفي السابعة والنصف يلعب مانشستر سيتي مع بورت فايل. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 1.

وفي نفس التوقيت السابعة والنصف مساء. يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورت 2.

وبعيدا عن أوروبا، يلعب مولودية الجزائر مع الرجاء البيضاوي الساعة التاسعة مساء في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. مباراة منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

وفي الدوري التونسي، يلعب النجم الساحلي مع الإفريقي الساعة الثالثة مساء عبر قناة الكاس 2، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري الرابطة التونسية المحترفة.

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