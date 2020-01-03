تقرير دنماركي: السباق حُسم.. إريكسن إلى إنتر

الجمعة، 03 يناير 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر ميلان

على ما يبدو فأن إنتر ميلان الإيطالي نجح في إنهاء سباق كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام لصالحه.

صحيفة (ekstrabladet) الدنماركية كشفت في تقرير حصري لها إتمام إنتر الاتفاق مع توتنام بخصوص التعاقد مع الدنماركي إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنام في نهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق، مما جعل إدارة السبيرز تفكر في بيعه الآن للاستفادة المادية منه.

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إدارة إنتر استغلت ذلك لتصل إلى اتفاق مع توتنام ينص على "دفع 20 مليون جنيه إسترليني" مقابل الحصول على خدمات إريكسن، وفقا للتقرير الدنماركي.

المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ومن المنتظر إتمامها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا للصحيفة الدنماركية.

ويرغب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، في تعزيز خط وسطه ووضع إريكسن وكذلك أرتورو فيدال كأهداف رئيسية له.

إريكسن صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013.

وشارك كريستيان في 23 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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