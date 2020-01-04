أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني ويكشف: ليفربول أرادني في 2015 لكن أصاب باختيار كلوب

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أن الأسلوب الذي انتهجه فريقه أمام ليفربول في الدور الأول من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز كلفه غاليا لما يمتلكه الأخير من لاعبين قادرين على صناعة الفارق مثل محمد صلاح وساديو ماني.

وقال الإيطالي الذي يستعد لمواجهة جاره يوم الأحد في دور الـ64 من كأس الاتحاد:"المباراة صعبة لأننا نواجه بطل العالم، لكنها بمثابة تحد رائع بالنسبة لنا. خضت دربيات في روما وميلانو، أعلم مدى اختلاف هذه المباراة".

وأضاف أنشيلوتي في تصريحات صحفية "شاهدت المباراة (التي خسرها إيفرتون أمام ليفربول بنتيجة 5-2 في 4 ديسمبر الماضي). ليفربول أظهر مدى قوته باستخلاص الكرة واللعب على الهجوم المرتد السريع. هذا أقوى ما في الفريق".

وتابع المدرب الأسبق لميلان ويوفنتوس وتشيلسي "إنهم رائعون في الهجوم المرتد، دفاع إيفرتون كان متقدما للغاية مما منح ليفربول الفرصة لتمريرة الكرة خلف دفاع منافسه وخلق مشكلات عديدة. هذه إحدى أكبر المشكلات، إذا لعبت بدفاع متقدم ستواجه هجوما رائعا بوجود ماني وصلاح، خاصة في وجود لاعبين قادرين على تمرير الكرة للأمام بدقة".

ومباراة الأحد التي يستضيفها ملعب أنفيلد هي الرابعة لأنشيلوتي مع فريق توفيز، فاز على بيرنلي ونيوكاسل يونايتد وخسر ضد مانشستر سيتي في الدوري.

وأمام المدرب المخضرم مهمة صعبة أمام بطل أوروبا والعالم ومتصدر الدوري الإنجليزي، يواجه فيها المدير الفني الأفضل في العالم الآن.

وصرح أنشيلوتي (60 عاما) "حين تركت ريال مدريد، تحدثت مع المالك (مالك ليفربول). كانوا يبحثون عن مدرب لكنهم أصابوا باختيار يورجن (كلوب). يقدم عملا رائعا مع ليفربول. يورجن صديقي ومدرب رائع".

وكان أنشيلوتي آخر مدرب يوقف الفريق الأول لليفربول، انتزع تعادلا ثمينا في أنفيلد مع نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قبل أن يترك النادي الإيطالي.

بعد هذه المواجهة فاز ليفربول في 8 مباريات وخسر بالفريق الرديف أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وأنشيلوتي أيضا، مع نابولي، هو المدرب الوحيد الذي تفوق على ليفربول في الموسم الحالي حين فاز في إيطاليا بنتيجة 2-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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