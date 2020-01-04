مصدر بـ وادي دجلة لـ في الجول: جونياس لن يستمر مدربا للفريق

كشف مصدر في وادي دجلة أن إدارة النادي استقرت على إقالة المدرب تاكيس جونياس اليوناني بعد تلقي الفريق يوم الجمعة خسارة سابعة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"استقررنا على رحيل جونياس".

وأضاف "المدرب لن يستقيل، سنتفاوض معه على قيمة مالية لفسخ العقد بالتراضي".

ورغم تذيل الفريق لترتيب الدوري بست نقاط فقط بعد 11 جولة إلا أن المدرب البالغ عمره 48 عاما رفض رمي المنديل بعد سقوطه أمام ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3-1 يوم الجمعة.

وشدد أنه لن يستقيل من قيادة الفريق إيمانا منه أن النتائج ستتحسن مثلما حدث لدجلة في الموسم الماضي. (التفاصيل)

وتخشى الإدارة هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السلبية، فلم يحقق دجلة في الموسم الحالي من الدوري سوى فوز وحيد كان مفاجئا أمام المقاولون العرب.

وكانت ثقة الإدارة في جونياس بلا حدود وصبرت على الفريق في الموسم الماضي الذي أنهاه دجلة عاشرا في ترتيب الدوري.

وقال ماجد سامي مالك النادي من قبل إن "جونياس يناسب فلسفة دجلة وهدفنا معه دخول المربع الذهبي للدوري في خلال 3 سنوات".

وأوضح المصدر أن دجلة سيسند المهمة إلى يونس زردوك المغربي مدرب فريق مواليد 2001 بالنادي والمدرب العام لمنتخب جزر القمر، وسيعاونه الجزائري مصطفى الخروبي المدير السابق لأكاديمية JMG.

وقال المصدر:"الخروبي وزردوك شاهدا مباراة طلائع الجيش من الملعب"، في إشارة إلى أن اللقاء كان الفرصة الأخيرة لجونياس للاستمرار مدربا للفريق.

ولم يعد دجلة إلى دوري الدرجة الثانية منذ صعوده للدوري الممتاز في 2010، وأفضل مركز احتله في الممتاز كان الخامس في 2014-2015 و2015-2016.

ويحل الفريق الأصفر والأسود ضيفا على سموحة يوم الأربعاء في الجولة 12 من الدوري.

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