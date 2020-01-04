تقرير: اشتباه في إصابة كوينتيرو بالقلب

السبت، 04 يناير 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

خوان كينتيرو

يخضع خوان فرناندو كوينتيرو صانع ألعاب منتخب كولومبيا وريفر بليت الأرجنتيني لفحوصات طبية خاصة بوظائف القلب.

اللاعب عاد من إجازته وأجرى الفحص الطبي المعتاد لبداية الفترة التحضيرية للموسم رفقة ريفر بليت لكن شعر بالإعياء في اليوم الأول.

ووفقا لشبكة "TyC sport" الأرجنتينية فأن أشعة الرنين المغناطيسي أثبتت عدم انتظام ضربات القلب وسوف يخضع لفحوصات أخرى من أجل بحث أسباب تلك المشكلة.

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وقد يكون السبب وراثيا أو التعرض للإجهاد حسبما أضاف التقرير.

وفشل كينتيرو في اللحاق بزملائه في المعسكر الفني تحت قيادة مارسيلو جاياردو المدير الفني.

الكولومبي شارك الموسم الجاري في 10 مباريات دون أن يسجل أي هدف بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي.

وسبق للاعب البالغ 26 عاما أن لعب لأندية بيسكارا الإيطالي وبورتو البرتغالي وستاد رين الفرنسي.

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