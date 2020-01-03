تاكيس: لا أفكر في الاستقالة.. ولنرى ماذا سيفعل المحللون إذا دربوا أي فريق

لا يفكر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة في تقديم استقالته من تدريب الفريق رغم احتلاله المركز الأخير في الدوري.

طلائع الجيش انتصر على دجلة بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هزيمة دجلة من جديد جمدت الفريق عند المركز الأخير بـ 6 نقاط فقط من 11 مباراة.

وقال مدرب دجلة: "بكل تأكيد لا أفكر في الاستقالة ولم أفكر أبدا في ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس عقب المباراة "نحن الآن في المركز الأخير في الدوري، ولكن الأداء يجعلني لا أشعر بأي قلق أبدا".

وأوضح "هدفنا ليس البقاء. هدفنا أكبر من ذلك بكثير وسنحققه في النهاية. لست قلقا من ذلك".

وعن الخسارة أمام الجيش، قال مدرب دجلة: "في بعض الأوقات لا تجد شرحا مناسبا لما حدث".

وتابع "ظهرنا بشكل جيدا جدا طوال أحداث المباراة وصنعنا وابل من الفرص، ولم نسمح للجيش بخلق أي فرصة. من لم يشاهد المباراة إذا رأى النتيجة سيعتقد إن الطلائع قدم مباراة هائلة، وهو ما لم يحدث أبدا".

ووجه مدرب دجلة تصريحات قوية ضد من "يُقلل من استراتيجيته وأسلوب لعبه"، قائلا: "على المحللين تولي تدريب أي فريق، ولنرى سويا ماذا سيفعلون؟ هذا سيكون أفضل من حديثهم عن استراتيجيتنا وأسلوبنا".

واستمر "من يتحدث عنا لابد أن يفهم أولا ماذا نفعل وما هو أسلوبنا. استراجيتنا هي خلق الفرص وأزمتنا فقط الآن أننا لا نستغل الفرص التي نخلقها".

ماذا عن عدم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية؟، قال تاكيس "من الصعب دائما إيجاد لاعبين جيدين خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأردف "ولكننا سنتحرك إذا وجدنا من هو أفضل من العناصر التي نمتلكها".

وأتم "أي فريق في العالم يحتاج للاعبين دائما. ليفربول نفسه يحتاج للاعبين، هذا طبيعي في كرة القدم".

وانتصر وادي دجلة مرة وحيدة وخسر 7 مرات وتعادل 3 مرات ليحتل المركز الأخير في الدوري بـ 6 نقاط.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.

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