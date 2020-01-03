وفاة لاعب جانجان الفرنسي في حادث سير

الجمعة، 03 يناير 2020 - 22:13

كتب : FilGoal

ناثايل جولان لاعب جانجان

أعلن نادي جانجان الفرنسي، وفاة ناتال جولان مهاجم الفريق في حادث أليم.

وكشف نادي جانجان الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بأن جولان تعرض لحادث سير أثناء لقيادته لسيارته بعد انتهاء مران الفريق، ليتوفى على إثرها.

وألغى نادي جانجان لقاء وديا كان يفترض أن يخوضه مساء غد السبت مع فريق كوناكرنيكيو.

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جولان عاد لنادي جانجان مطلع الموسم الجاري، قادما من فريق فالنسيان.

صاحب الـ23 عاما شارك في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، لم يسجل فيهم أو يصنع أي هدف.

جولان بدأ مسيرته مع فريق لو هافر الفرنسي، إذ قضى معهم أربعة مواسم، قبل أن ينتقل إلى جانجان في 2018.

ويستعد جانجان لمواجهة لانس يوم 11 يناير الجاري في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

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