طارق يحيى بعد فوز الجيش: فريق دجلة يُعذب الكرة.. من أصعب الفرق التي واجهتها

الجمعة، 03 يناير 2020 - 21:56

كتب : FilGoal

طارق يحيى - الأهلي - سموحة

وصف طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، منافسه وادي دجلة بـ"أصعب الفرق التي واجهتها في الدوري".

طلائع الجيش انتصر على دجلة بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى: "أحمد الله على الانتصار الهام للغاية أمام دجلة. قدمنا أداءً جيدا على مدار شوطي المباراة".

أخبار متعلقة

الرأس الذهبية تنصر طلائع الجيش على وادي دجلة في الوقت القاتل طارق يحيى يُسقط كارتيرون.. طلائع الجيش ينتصر على الزمالك في إثارة نارية حازم إمام: هدف الجيش المبكر أصاب الزمالك بالتوتر مهاجم الجيش: لعبت أول مباراة لي في الدوري أمام الزمالك وسجلت هدفا

وأضاف في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس عقب المباراة "فريق دجلة يعد فريقا محترما للغاية. يعذبون الكرة ويعذبونا معها".

وأوضح "عدد تمريراتهم كثيرة جدا جدا وهذا يرهق أي أحد، وكذلك يمتلكون العديد من الحلول الفردية والجماعية".

ويرى طارق يحيى "وادي دجلة من أصعب الفرق التي واجهتها هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ11 مرتقيا للمركز الـ11 في الترتيب، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

طالع أيضا

هل يتعاقد الأهلي مع مهاجم الصفاقسي؟

هدف الأهلي - الكشف عن مصير إليكي في سويسرا

تعرف على أبرز 50 موهبة في أمريكا الجنوبية

ماذا حدث في مران الزمالك؟

ماذا دار في مران الأهلي؟

بيان رسمي من سموحة عن "أزمة التحكيم"

في الدوري طلائع الجيش وادي دجلة

نرشح لكم

أخر الأخبار

تاكيس: لا أفكر في الاستقالة.. ولنرى ماذا سيفعل المحللون إذا دربوا أي فريق ساعة | الدوري المصري
وفاة لاعب جانجان الفرنسي في حادث سير ساعة | أوروبا
طارق يحيى بعد فوز الجيش: فريق دجلة يُعذب الكرة.. من أصعب الفرق التي واجهتها ساعة | مصر
الرأس الذهبية تنصر طلائع الجيش على وادي دجلة في الوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
الجنايني: مشاكل التحكيم أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على تقنية الفيديو.. ومفاجآت قادمة 2 ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي يفقد جهود همام طارق أمام بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك