طارق يحيى بعد فوز الجيش: فريق دجلة يُعذب الكرة.. من أصعب الفرق التي واجهتها

وصف طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، منافسه وادي دجلة بـ"أصعب الفرق التي واجهتها في الدوري".

طلائع الجيش انتصر على دجلة بثلاثية مقابل هدف في ختام الجولة الـ 11 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى: "أحمد الله على الانتصار الهام للغاية أمام دجلة. قدمنا أداءً جيدا على مدار شوطي المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس عقب المباراة "فريق دجلة يعد فريقا محترما للغاية. يعذبون الكرة ويعذبونا معها".

وأوضح "عدد تمريراتهم كثيرة جدا جدا وهذا يرهق أي أحد، وكذلك يمتلكون العديد من الحلول الفردية والجماعية".

ويرى طارق يحيى "وادي دجلة من أصعب الفرق التي واجهتها هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "مكسب كبير ومحترم أمام دجلة ونسعى الآن للبناء على هذا المكسب للمباريات المقبلة".

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ11 مرتقيا للمركز الـ11 في الترتيب، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الـ18 والأخير.

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