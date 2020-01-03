الجنايني: مشاكل التحكيم أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على تقنية الفيديو.. ومفاجآت قادمة

عن "مبدأ الشفافية" وجديد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري و"مفاجأة منتظرة لكل محبي كرة القدم المصرية".. عمرو الجنايني يتحدث.

عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى حوارا مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تحدث من خلاله عن الملفات المُكلف بها.

وقال الجنايني: "اللجنة الخماسية تنتهج مبدأ الشفافية وعزمها الأكيد على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقة لكرة القدم المصرية على كافة المستويات".

وأضاف "ضيف الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة، لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل الملفات".

وكشف الجنايني جديد مصير تقنية الفيديو في الدوري المصري، قائلا: "أتبعنا كافة الإجراءات القانونية لمواجهة كل التفاصيل الخاصة بتقنية الفيديو التي نسعى لإتمام التعاقد على تنفيذها في الملاعب المصرية لمدة 3 سنوات ونصف".

وتابع "ننتظر الآن موافقة الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لتجاوز أي عقبات قانونية في هذا الصدد".

وأكمل حديثه قائلا: "اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع، وذلك يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ، ليصبح المشروع بالكامل بكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة".

وأشار "المشاكل العديدة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم، وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة كان أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على المضي في موضوع تقنية الفيديو".

وأردف "المضي في تطبيق تقنية الفيديو يأتي رغم ثقتنا في التحكيم المصري الذي يعتريه بعض المشاكل. مشاكل تعترض التحكيم على مستوى العالم، ولم تُقصر لجنة الحكام المصرية في العمل على تلاشيها بتكثيف العمل على تطوير المنظومة".

وشدد "لجنة الحكام مع المسؤولين عن إدارة الاتحاد لم ولن يسمحا بعدم مواجهة تلك الأخطاء".

ويُجهز عمرو الجنايني مفاجأة لجماهير الكرة المصرية، قائلا: "اللجنة الخماسية انتهجت منذ تسلمها المسؤولية عدم الإعلان عن أعمالها إلا بعد الانتهاء من كل عمل".

وأوضح " هدفنا الحقيقي تحقيق إنجازا حقيقيا لصالح الكرة المصرية".

واستمر "اللجنة بصدد الإعداد لمؤتمر صحفي قريبا للكشف خلاله عما قدمته اللجنة من أعمال في كافة الملفات".

وأتم "ما سيعلن عنه خلال هذا المؤتمر سيكون بمثابة مفاجآت لكل محبي كرة القدم المصرية".

طالع أيضا

هل يتعاقد الأهلي مع مهاجم الصفاقسي؟

هدف الأهلي - الكشف عن مصير إليكي في سويسرا

تعرف على أبرز 50 موهبة في أمريكا الجنوبية

ماذا حدث في مران الزمالك؟

ماذا دار في مران الأهلي؟

بيان رسمي من سموحة عن "أزمة التحكيم"