مران الزمالك - جنش وحازم إمام ينتظمان في التدريبات الجماعية

الجمعة، 03 يناير 2020 - 16:04

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم "جنش"

انتظم حازم إمام مدافع الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية يوم الجمعة، وشارك بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق وأبعدته عن مواجهة أسوان.

وشهد مران الزمالك يوم الجمعة، جلسة مطولة بين باتريس كارتيرون مدرب الفريق، ومحمود علاء مدافع القلعة البيضاء، تضمنت الحديث معه عن بعض الأمور الفنية ومنحه تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران.

وبدأ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الانتظام في التدريبات الجماعية من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان.

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وشارك الثنائ حسين فيصل لاعب الزمالك مواليد 99 وأحمد عيد مواليد 2001 في تدريبات الفريق الجماعية بعد أن كان قد وقع في وقت سابق على عقد احترافي مع النادي يمتد لـ4 أعوام. (طالع التفاصيل)

ووضع كارتيرون مدرب الفريق خطة لدعمه بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين، وفقا لما أوضحه الموقع الرسمي للنادي.

وعقد المدرب الفرنسي جلسة فنية أخرى مع أشرف بنشرقي لاعب وسط الفريق خلال التدريبات، من أجل إبداء بعض النصائح الفنية، وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات المقبلة.

وأثنى كاريترون على اللاعب، وأوضح له أهمية دوره في الفريق وأنه أحد أبرز عناصر خط الهجوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

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